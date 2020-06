Centosettantaquattro nuovi casi, persone attualmente positive in aumento, crescita dei decessi di oltre il doppio rispetto a ieri e guariti che hanno toccato quota 188.891.

Sono questi, in estrema sintesi, i dati di oggi dell'emergenza Coronavirus in Italia. Dal ministero della Salute, infatti, hanno diffuso i dati relativi all'emergenza sanitaria nelle ultime 24 ore, spiegando come dei 174 ulteriori contagi oltre la metà - ben 97 - sono in Lombardia.

Di conseguenza, dall'inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono diventate 240.310: di queste, quelle attualmente positive al Covid-19 sono 16.881, ossia 45 in più rispetto alla precedente rilevazione.

Ventidue, invece, le persone decedute nelle ultime 24 ore a fronte delle otto della rilevazione precedente, che ha segnato il minimo storico dal primo marzo scorso. In totale, le vittime della pandemia sono 34.738.

I nuovi guariti, invece, sono 307.

Per quanto concerne i ricoverati in Terapia intensiva, il numero è stabile: sono 98 persone, una in più di ieri. Quelle ricoverate con sintomi lievi, invece, sono 1.160, ossia circa cento in meno della precedente rilevazione. In calo anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, che risultano 15.423 (-1.413 rispetto a ieri).