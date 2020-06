Tragedia questa sera, poco prima delle 21, a Latina.

Un uomo di 60 anni è morto a causa di un improvviso malore mentre stava rientrando nella sua abitazione.

Il dramma si è consumato nel giro di pochissimi istanti nella zona di via Isonzo, in via Cori.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 e ai carabinieri, che sono intervenuti.

I soccorritori hanno fatto il possibile per salvare l'uomo, ma non c'è stato niente da fare.

Grande dolore e cordoglio nel quartiere e tra i vicini di casa per l'improvvisa scomparsa.