Sono stati multati, due titolari di altrettante attività commerciali di Formia, dove i dipendenti erano al lavoro senza mascherina durante la somministrazione di alimenti e bevande. Succede a Formia, dove i carabinieri della locale stazione sono stati impegnati tra venerdì e ieri, in un'attività di controllo intensificata proprio tra gli esercizi pubblici del posto.

