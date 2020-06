Paura in strada, poco fa, in via Benedetto Croce, proprio di fronte al Commissariato di Polizia di Cisterna di Latina. Un uomo, a bordo di una Bmw, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo, le cui dinamiche sono ancora da chiarire. L'auto è uscita fuori strada, impattando contro un muro di cinta di un'abitazione e danneggiando anche una conduttura del gas, il cui odore è stato fortemente percepito in tutta la zona.

L'uomo è stato stabilizzato dai soccorritori del 118 e trasportato al Santa Maria Goretti di Latina in ambulanza. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco, questi ultimi intervenuti per mettere in sicurezza l'area e per sopperire alla perdita di gas.