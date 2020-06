Nella tarda serata di ieri, i poliziotti della Questura di Latina sono intervenuti in una via del quartiere Nicolosi, già attenzionato dalle forze di polizia, ove era stata segnalata una lite animata tra alcune persone.

Giunti sul posto, gli agenti della Volante apprendevano dai presenti che poco prima si era verificata una lite violenta tra un uomo di nazionalità straniera ed una residente, anch'ella straniera, a causa degli schiamazzi e del disturbo che un gruppo di persone stava procurando agli abitanti di una palazzina.

Rintracciata, la donna ha raccontato di aver più volte chiesto di smettere con le molestie ma uno dei soggetti, in tutta risposta, l'avrebbe prima insultata e poi colpita con uno schiaffo, dopo essere balzato sul davanzale della finestra della sua abitazione; non soddisfatto, avrebbe poi lanciato alcuni oggetti contro la finestra, danneggiandola.

A quel punto la residente, per difendersi dal suo aggressore, gli ha gettato sulla testa un secchio pieno di acqua e detersivo, che aveva a portata di mano, facendolo così allontanare.

Sulla base delle informazioni raccolte, anche da alcuni dei presenti, i poliziotti hanno rintracciato e bloccato l'autore del gesto, identificato per uno straniero di nazionalità algerina classe 1981, regolare sul territorio italiano, che nel frattempo si era anche recato in ospedale per un bruciore agli occhi, senza però farsi visitare.

L'uomo è stato denunciato per i reati di Lesioni e Danneggiamento.