Un ragazzo classe 1993 è rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto lungo la via Nettunense ad Aprilia.

Il ragazzo in sella ad una Yamaha 125 stava procedendo verso la via Pontina quando, giunto all'incrocio con via della Meccanica, si è scontrato contro una Fiat Panda condotta da un uomo classe 1957 che si stava immettendo in direzione del litorale.

Sul posto per soccorrere il ragazzo un'ambulanza del 118, mentre per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia.