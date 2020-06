Nel corso della notte, ad Aprilia, si è sviluppato un incendio all'interno del deposito della ditta Tesei Bus.

In particolare, per cause che dovranno essere vagliate, le fiamme si sono sviluppate nell'area del deposito di via Cattaneo e hanno distrutto completamente due degli autobus presenti, adibiti al servizio scuolabus.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Aprilia e i carabinieri del Reparto territoriale apriliano.

Nelle prossime ore, comunque, sarà possibile apprendere ulteriori dettagli rispetto a quanto accaduto.