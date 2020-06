I motivi per i quali si decide di ricorrere a un prestito sono svariati e personalissimi, proprio come i casi della vita. Quando il bisogno di liquidità diventa improcrastinabile la prima cosa da fare è iniziare a consultare il web alla ricerca di informazioni e soluzioni, sempre più diffuse e affidabili. Siamo abituati a rivolgerci alla Rete per una serie infinità di attività, sia in ambito familiare che lavorativo, ecco perché questo gesto risulterà senza dubbio naturale. Il prestito personale è una formula sempre più apprezzata dagli italiani, poiché consente di bypassare un momento di difficoltà e realizzare comunque progetti e desideri nel breve periodo. Abbiamo accennato alla possibilità di consultare internet, identificandola come il modo migliore per trovare la formula di finanziamento che più fa al caso nostro.

Gli step da compiere vengono calibrati in base alle personali necessità, per esempio confronta i prestiti su facile.it per avere non soltanto un'idea delle tipologie di finanziamento ma anche per capire come avviene il calcolo della rata e quali sono le principali banche digitali che mettono a disposizione questo strumento. La scelta di ricorrere a un prestito personale non riguarda soltanto soggetti con una ridotta disponibilità economica, ma è una strada percorsa anche da chi pur non avendo problemi finanziari abbia intenzione di portare avanti dei progetti senza preoccupazioni e in maniera agevole oltre che sicura. Naturalmente il tetto di spesa deve essere correttamente individuato e monitorato, con l'obiettivo di non imbarcarsi in situazioni eccessivamente ambiziose sostenendo delle spese troppo alte (nonostante l'importanza dell'obiettivo da raggiungere).

La mappa dei vantaggi: velocità, comodità e sicurezza

Diversamente da quanto accade con i prestiti tradizionali, per richiedere e attivare i quali occorre recarsi fisicamente nell'istituto di credito, il primo vantaggio che offrono i prestiti online è quello di poter svolgere le diverse operazioni da remoto. Dopo che saranno stati ricevuti e confermati i requisiti di accesso al prestito, la persona che ha fatto richiesta riceverà tramite e-mail la modulistica relativa al contratto. A questo punto non resterà che compilarla, ricorrendo alla firma in digitale ed effettuando il relativo invio alla banca.

I processi che regolano i prestiti erogati dalle banche telematiche sono molto meno complessi rispetto a quelli che sono necessari nelle filiali. Inoltre, i tassi di interesse risultano spesso più convenienti e la richiesta di prestito è gratuita. Naturalmente nell'ambito della mappa dei vantaggi offerti da un prestito online bisogna comprendere una maggiore comodità, che non riguarda solo il fatto di non doversi recare fisicamente alla filiale. Si risparmia il tempo passato in coda (basta avere internet e un apparecchio elettronico), in più per quanto riguarda il momento dell'erogazione quest'ultima è molto veloce e permette di dedicarsi ai propri progetti in breve tempo.

La scelta dell'arredamento della nuova casa, la decisione di acquistare un'auto oppure una moto sono solo alcuni esempi di situazioni tipiche nelle quali può emergere la necessità di un prestito. Infine sarà importante sottolineare la sicurezza dei prestiti online: i dati inseriti dalla persona nel relativo form sono infatti protetti da sistemi di sicurezza hi-tech.