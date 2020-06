La società Acqualatina informa che, nella mattinata di oggi, un improvviso incendio di natura elettrica è divampato presso la centrale di produzione di Carano Giannottola. Al momento i serbatoi riescono ancora a garantire il normale servizio, ma sono previsti abbassamenti di pressione e interruzioni idriche fino alla tarda serata di oggi, 30 giugno 2020.

La zona interessata è l'intero Comune di Aprilia. Per far fronte all'emergenza, la società ha comunque predisposto il posizionamento di autobotti in: Via Galilei - Via Toscanini presso il parcheggio supermercato MD - Zona Montarelli presso il parcheggio della chiesa. I tecnici di Acqualatina sono sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, per ripristinare il normale funzionamento dell'impianto.