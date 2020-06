Domani i cancelli della spiaggia di Torre Astura resteranno chiusi. Gli appassionati dell'arenile più bello del Lazio dovranno attendere per poter prendere il sole nei pressi dell'antico maniero e dei resti d'epoca romana: almeno fino al secondo weekend di luglio, infatti, non sarà possibile accedere alla zona del Poligono militare che il Comune ha ottenuto in affidamento per i mesi di luglio e agosto e per tutti i fine settimana di settembre.

Il motivo: si stanno perfezionando tutti gli atti e le procedure per poter garantire accessi in sicurezza e rispetto delle misure anti-Coronavirus. Dal Comune, infatti, affideranno a una onlus la gestione del parcheggio, ma ci sarà anche un servizio di sorveglianza in spiaggia per garantire il distanziamento sociale e scongiurare assembramenti. In più, dovrebbe anche essere riattivato il servizio di bus navetta dal centro di Nettuno verso la spiaggia che si trova al confine con Latina.