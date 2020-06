C'è un nuovo caso di Coronavirus a Pomezia: stando a quanto reso noto poco fa dal Comune, si tratta di una donna di 68 anni. Con lei, dunque, i casi totali di Covid-19 dall'inizio della pandemia sono diventati 68 e includono sia gli attuali positivi che i deceduti e le persone guarite.

Al momento, sono diventate 57 le persone che hanno sconfitto il Covid-19, mentre restano sei quelle attualmente positive: di queste, cinque sono in isolamento domiciliare e una è ricoverata all'interno di una struttura sanitaria. Due, infine, sono le persone poste in isolamento domiciliare preventivo e non positive.

«Continuiamo a mantenere alta l'attenzione rispettando tutte le misure previste dai protocolli - ha sottolineato il sindaco Adriano Zuccalà -. La città è ripartita e stanno per iniziare anche gli eventi estivi che, dal 9 luglio prossimo, animeranno piazza Indipendenza a Pomezia e piazzale Kennedy a Torvajanica. Saranno adottati tutti i dispositivi di sicurezza per garantire un'estate di cultura e divertimento nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio e delle linee guida regionali e governative».