Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio in via della Rosa alla periferia di Latina, lungo la strada che taglia in due la città e collega la zona di via Isonzo con il Piccarello. Per cause da accertare un'auto, una Ford station wagon si è ribaltata.

Subito scattato l'allarme ai soccorritori del 118, in un primo momento l'incidente sembrava molto critico. La strada di via della Rosa si conferma a causa anche degli alberi che sono presenti, una tra le più pericolose del capoluogo diversi gli incidenti verificatisi anche negli ultimi mesi.