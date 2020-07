Si chiama Luigi Mazzon il ragazzo morto ieri nell'incidente stradale sulla Migliara 47, a Borgo Pasubio, nel Comune di Pontinia. Il giovane, 28 anni di Sabaudia, viaggiava a bordo di uno scooter quando, per ragioni ancora oggetto di accertamenti da parte della Polizia stradale del distaccamento di Terracina, è finito contro un'auto che proveniva dalla corsia opposta. Un impatto che non ha lasciato scampo al ragazzo, e che ha reso inutili i soccorsi, pure tempestivi, giunti sul posto con un'ambulanza del 118. Ferito anche il conducente dell'altra auto, una Lancia Y, rimasto bloccato in auto e successivamente trasportato in ospedale.