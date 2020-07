Due nuovi casi positivi sono stati registrati, nelle ultime 24 ore, dalla Asl di Latina. Si tratta di un residente nel Comune di Latina, che porta il conteggio totale dei casi da 560 a 561, e di un residente ad Anzio (Roma), il cui contagio è stato però registrato dall'Azienda Sanitaria Locale della provincia.

Inoltre, si è registrato il decesso di un paziente, residente a Latina, presso il Reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina.

Il conteggio dei casi, da inizio emergenza:

Casi totali: 561

Guariti: 491

Deceduti: 36

Attualmente positivi: 34 (di cui 22 trattati a domicilio)

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

"Le caratteristiche dei casi odierni, come in parte quelli dei giorni scorsi, pongono in evidenza quanto sia insidioso il virus - spiega la Asl nella nota - Si tratta di soggetti che presentano una situazione di positività a bassa o a bassissima carica e che, per questa ragione, risultano positivi solo a seguito della ripetizione del tampone. Per queste persone, sempre asintomatiche o paucisintomatiche, il riconoscimento della positività è determinata dall'effettuazione del tampone in diversi momenti di contatto con strutture sanitarie dove, solo occasionalmente, in uno di questi passaggi, a seguito dell'effettuazione dell'esame sierologico e/o del tampone, emerge infine la positività. Questa evidenza deve portare al mantenimento della massima attenzione nell'adozione delle misure di contenimento del contagio".