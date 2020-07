Una gigantesca piantagione di marijuana è stata scoperta e posta sotto sequestro a Lanuvio, nella zona di Campoleone, a poca distanza dal confine con Aprilia. In particolare, i carabinieri della locale Stazione - afferenti alla Compagnia di Velletri - hanno effettuato delle indagini piuttosto approfondite, arrivando ad arrestare un 67enne della zona colto proprio in flagrante mentre portava via una delle piante appena prese dal suo terreno.

Poco prima, lo stesso aveva irrigato le 520 piante nascoste per la maggior parte in una coltivazione di granturco: la perquisizione, infatti, ha permesso ai carabinieri di constatare che il 67enne aveva realizzato un vero e proprio vivaio illegale dove erano custodite altre piante di marijuana in fase di germogliazione e dove aveva allestito un laboratorio per l'essiccazione e la lavorazione della droga.

E non è tutto: oltre alla marijuana, i carabinieri hanno trovato e sequestrato cinque statue in bronzo, la cui provenienza non appare chiara e su cui verranno svolti ulteriori accertamenti.

Al termine delle formalità di rito, il 67enne è stato arrestato e portato in carcere a Velletri.