Aumentano per il quarto giorno di fila i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Oggi, nelle ultime 24 ore per l'esattezza, sono stati registrati 202 nuovi casi, di cui 98 in Lombardia, contro i 187 di ieri. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia arriva a 240.961 malati.

Aumentano anche i decessi: sono stati 30 quelli registrati oggi contro i 21 di ieri. In totale, le vittime di (o con) Covid-19 salgono a 34.818. Rallentano le guarigioni, che oggi sono 366 contro le 469 di ieri, per un totale di 191.083.