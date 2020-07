Un grave incidente stradale si è verificato poco fa a Sabaudia, lungo via Litoranea, non lontano dall'incrocio con via Sant'Andrea.

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono stati uno scooter di grossa cilindrata e un trattore. Gravemente feriti un uomo e un bambino che viaggiavano sullo scooter: sono stati trasportati d'urgenza a a Latina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sabaudia per gli accertamenti. La strada è stata parzialmente chiusa a veicolare il traffico dai volontari Anc Sabaudia.