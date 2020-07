Sono stati assolti dal giudice Giorgia Castriota.

Parliamo di Elena Lusena e Vincenzo Malvaso, imputati nel processo Olimpia. La decisione è arrivata poco fa in Tribunale a Latina. Tutti gli altri imputati a giudizio, seguiranno aggiornamenti.

L'operazione dei carabinieri aveva portato all'esecuzione delle misure restrittive nel novembre del 2016.

La Lusena è stata assolta perché il fatto non sussiste, stessa cosa anche per Malvaso. E' stato anche aggiunto che l'azione non doveva essere esercitata.

Gli altri imputati andranno a giudizio davanti al secondo collegio il primo dicembre. Le motivazioni si conosceranno tra 90 giorni.