Scendono a 3 i casi di positività tra i cittadini apriliani. Lo confermano i dati messi a disposizione del Comune di Aprilia da parte della ASL di Latina. Sono invece 14 le persone in isolamento precauzionale ad Aprilia. Tutte in attesa di fare il tampone. Il consueto post sul profilo Facebook del Comune di Aprilia porta una buona notizia ma anche un invito del sindaco:

"La situazione generale non è negativa – commenta Antonio Terra – ma vorrei comunque invitare tutti i cittadini a non abbassare la guardia. Il virus è tutt'altro che sconfitto e noi assistiamo purtroppo ancora a troppi fenomeni di scarsa prudenza e di palese violazione delle disposizioni sanitarie. Alcuni casi di focolai registrati nei giorni scorsi a Roma e nel Veneto ci dicono chiaramente che non rispettare le misure di sicurezza ci espone ancora a rischi elevati. Del resto, questa settimana le persone in isolamento precauzionale sono il doppio rispetto alla scorsa: non si tratta di casi positivi, ma dimostra chiaramente che con il Covid-19 non si scherza".