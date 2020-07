Sono stati identificati e denunciati cinque dei protagonisti della furibonda rissa che si è verificata a Lenola lo scorso 12 giugno e per la quale il primo cittadino del paese aveva espresso parole di profonda condanna. I giovani sono ospiti di una struttura di accoglienza e si sono malmenati con alcuni residenti. Uno dei cinque protagonisti in negativo della vicenda è minorenne ospite del centro. Insieme a loro denunciati anche un 24enne e un 30enne di Itri.

Nella giornata di ieri militari della locale Stazione Carabinieri, nel prosieguo dell'attività investigativa scaturita a seguito, come già accennato, della violenta lite, avvenuta il 13 giugno 2020, tra alcuni ospiti di una struttura di accoglienza del luogo ed alcuni residenti, hanno identificato e denunciato all'autorità giudiziaria, per il reato di "rissa", un 21enne, un 19enne ed un 34enne, tutti residenti nel comune di Lenola. Anche il sindaco Magnafico aveva espresso parole molto dure.

