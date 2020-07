Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in aumento rispetto alle 15 di ieri. I morti per coronavirus salgono così a 34.854, secondo i dati del Ministero della Salute

Ancora un incremento quindi rispetto ai giorni precedenti. Di questi, 95 casi sono in Lombardia, il 40,4% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 241.419.

Tornano ad aumentare i contagi da coronavirus in Italia. Questo il bollettino di oggi, 4 luglio: 235 nuovi casi di Covid-19, 477 guariti e 21 decessi.

