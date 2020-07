Stava tornando a casa dalla spiaggia dopo aver visto l'avvicinarsi del maltempo che poi avrebbe devastato uno stabilimento balneare a Sperlonga, aveva fatto in tempo ad arrivare nei pressi della sua abitazione estiva ma lo ha colto un malore ed è morto. Si tratta di un uomo di 76 anni, originario di Fondi, ex professore dell'Itis Pacinotti, in pensione.

Questa mattina intorno alle dieci era andato in spiaggia, poco distante dalla sua casa estiva. Quando ha visto i nuvoloni deve aver deciso di rincasare in fretta, a piedi. Di lì a poco la tragedia. Ha avvertito un malore proprio davanti all'ingresso di casa. A soccorrerlo, la figlia che è un medico e ha provato a rianimarlo. Poi l'arrivo dei sanitari del 118, che però hanno potuto solo constatarne il decesso.

I funerali si celebreranno domani mattina alle 11.30 nella chiesa di Santa Maria a Fondi.