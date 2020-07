Nuovo caso di Cornavirus a Minturno. Si tratta di un libero professionista 46enne di Scauri. L'uomo da qualche giorno accusava dei fastidi al cavo faringeo e quindi ha segnalato il caso al medico curante e poi alla Asl.

Da qui la decisione di effettuare il tampone che purtroppo ha dato esito positivo. Sono state attivate tutte le misure previste con i familiari che sono stati posti in quarantena. Il caso però non dovrebbe preoccupare più di tanto in quanto il contagiato era da giorni che si trovava in casa.

Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli nella serata di ieri ha invitato i commercianti locali a far rispettare le norme anticovid e i cittadini e i turisti ad attenersi al rispetto delle norme sul distanziamento e all'uso delle mascherine mei luighi chiusi.