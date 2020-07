I monopattini elettrici stanno spopolando in città e non potevano non finire nel mirino dei ladri, sempre alla ricerca dell'occasione giusta per colpire. Proprio com'è successo ieri mattina nella zona di via Villafranca, dove uno sconosciuto è riuscito a rubare appunto un monopattino e, ovviamente, non poteva fare altro che inforcarlo per scappare, sotto gli occhi increduli del proprietario che lo ha visto sparire dopo il primo incrocio senza riuscire a raggiungerlo. Quando è scattata la segnalazione al 113 e in zona sono intervenute le pattuglie, del fuggitivo ormai non c'era più traccia.

Il rischio è sempre dietro l'angolo, insomma, specie quando non si ha l'accortezza di ostacolare l'azione dei ladri. Del resto anche i furti di biciclette stanno tornando ad aumentare, alla luce anche e soprattutto del boom di vendite. Se ne rubano nei garage e nelle cantine, ma anche per strada tra quelle legate ai pali, anche per pochi minuti. È successo un paio di giorni fa, quando due uomini di colore sono riusciti a portare via la mountain bike di un ragazzino, sfuggendo persino a un testimone che ha cercato di seguirli.