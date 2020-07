Così i due sono entrati subito in azione, seguiti da altri due bagnini di Lido Sangallo, che con un importante gioco di squadra hanno preso tutti i bambini e accompagnato l'adulto in spiaggia.

L'uomo che era insieme ai giovanissimi, da solo, non riusciva a portare tutti i bambini con sé, e per questo è stato necessario l'intervento dei professionisti.

Cinque bambini e un adulto hanno rischiato di essere trascinati via dalle onde, ma a salvarli ci hanno pensato i bagnini. I fatti sono avvenuti ieri, a Vittoria di Nettuno, alle 18.45 circa, quando due bagnini della Blue Work Service hanno notato che 5 bambini, di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, insieme ad un adulto, non riuscivano a tornare a riva a causa della corrente di ritorno che li spingeva verso il mare.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli