È un uomo di 52 anni, Giuseppe Polvere, residente a Cisterna, la vittima di un gravissimo incidente avvenuto ieri sera intorno alle 22 e 30 lungo la via Appia all'altezza del km 46 in territorio comunale di Velletri. La moto su cui viaggiava, una Harley Davidson, insieme alla moglie - 55enne ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Goretti di Latina - è entrata in collisione con una lancia Y condotta da un ragazzo romeno di 20 anni che viaggiava insieme ad un amico, entrambi soccorsi e trasferiti al pro.n to soccorso. Sul posto oltre al personale del 118 hanno lavorato per ore gli agenti della Polizia stradale di Albano. Il conducente dell'auto sarebbe risultato negativo all'alcol test.