Un grave lutto ha colpito l'Arma dei Carabinieri di Latina. Nella tarda serata di venerdì un malore ha stroncato la vita del luogotenente Donato Di Grazia, strappato all'affetto dei suoi cari all'età di 53 anni, stimato ed apprezzato componente del N.A.S. di Latina. I suoi colleghi, ancora increduli per l'accaduto e profondamente affranti per il dolore, lo hanno descritto come un uomo, un vero amico ed un collega profondamente buono, affidabile, con un profondissimo senso religioso che trasmetteva con allegria anche agli altri. Donato Di Grazia era giunto al N.A.S. di Latina nel lontano 1996 e nel corso degli anni si è fatto apprezzare dai suoi colleghi e superiori per le doti investigative che l'hanno visto protagonista silenzioso di numerose indagini ed attività svolte nell'ambito delle specifiche competenze del reparto speciale.

Il funerale si è svolto oggi alle ore 13.00 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Latina Scalo, dove famigliari, colleghi e amici hanno voluto onorare la memoria di Donato Di Grazie con l'ultimo saluto.