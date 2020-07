Un vasto incendio si è sviluppato nelle campagne tra Le Ferriere e Borgo Montello. Il rogo divampato in circostanze ancora da accertare, si sta estendendo pericolosamente. I soccorritori di Vigili del fuoco e Protezione civile sono al lavoro per fronteggiare le fiamme, ma l'intervento si sta rivelando molto complesso, soprattutto a causa del vento che sta allargando l'incendio su più fronti, nella zona di strada Ponte Alto. Decine di ettari di campi sono stati già attraversati dal fuoco che non ha risparmiato materiali da lavoro e scatti come testimonia il fumo nero che si sta levando in cielo, rendendo l'aria irrespirabile soprattutto verso Borgo Montello.