Nel corso della serata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante del commissariato di Anzio hanno arrestato un uomo trovato in possesso di trenta dosi di crack e marijuana.



In particolare, tutto è iniziato con un semplice controllo stradale nella zona di Anzio Due: l'uomo, durante le verifiche da parte degli agenti, è apparso piuttosto nervoso e di conseguenza i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione del veicolo, trovando le prime dosi di crack. In casa, invece, l'uomo nascondeva la marijuana.

L'arresto di questa persona di inquadra in un ampio servizio di controllo del territorio che riguarda sia la zona di Corso Italia che il quartiere Zodiaco.