Nel medesimo contesto operativo, venivano: segnalate 4 persone all'autorita' Prefettizia per possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish per un totale di gr. 3,5 (trevirgolacinque). la sostanza veniva sottoposta a sequestro ammnistrativo. E poi ancora sono stati controllati nr. 35 autoveicoli; identificate nr. 70 persone, di cui 17 gravate da precedenti di polizia; elevate nr. 18 contravvenzioni al c.d.s.; controllati nr. 4 esercizi pubblici; elevate nr.11 contravvenzioni amministrative; ritirate nr. 5 patenti di guida; eseguite nr. 7 perquisizioni personali e nr. 4 veicolari; controllate nr. 12 persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza.

Fine settimana di controlli nel territorio di Gaeta, il bilancio dei Carabinieri tra sanzioni si strada e accertamenti nel locali pubblici. Infatti i Carabinieri dei vari reparti impegnati della locale Tenenza, hanno denunciato una persona per guida in stato d'ebbrezza alcolica. L'uomo controllato alla guida della propria autovettura veniva sottoposto all'etilometro e riscontrato con un tasso alcolemico pari a 1,58 g/l.. nell'occorso veniva ritirata la patente di guida.

