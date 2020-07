Primi sequestri di materiale sul litorale di Scauri. Ieri mattina la Polizia Locale ha posto sotto sequestro accessori e giochi da mare, che un venditore ambulante stava tentando di commercializzare. Alla vista degli agenti, l'uomo, sembra uno straniero, ha abbandonato tutta la merce sul marciapiede ed è fuggito. L'intervento degli agenti guidati dal comandante Antonio Di Nardo, è avvenuto nei pressi dell'area ex Sieci.

Il venditore, una volta notati gli agenti, ha gettato sul marciapiede tutto il materiale che voleva vendere, dandosi poi alla fuga. Tutti i giocattoli e gli accessori sono stati trasferiti nei depositi comunali. I controlli contro mercato selvaggio continueranno anche nei prossimi giorni e una particolare attenzione sarà riservata agli anziani. La Polizia Locale è entrata in azione già di prima mattina, per effettuare i controlli covid-19 di distanziamento sociale, consistenti nell'utilizzo di mascherina e dell'igienizzante. Nel corso dei controlli è stato notato l'ambulante, che ha pensato bene di lasciare tutto, pur di evitare contestazioni. I Vigili Urbani hanno così recuperato set di secchielli, maschere, palloni, pistole ad acqua, braccioli, racchettoni e salvagenti. Ieri i controlli hanno riguardato anche la viabilità, in considerazione della massiccia presenza di bagnanti, che hanno affollato il lungomare, dove per gran parte della mattinata era molto difficile trovare un parcheggio. E a proposito di lungomare va registrato uno "scontro" fra alcune persone, che si sarebbero picchiate per futili motivi. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri, i quali giunti sul posto hanno notato solo un giovane ferito, il quale ha però riferito di essere caduto dallo scooter