Dei dieci casi, sette sono riconducibili al cluster della famiglia che risiede a pochi passi dal confine con Ardea, mentre uno è il cittadino rientrato dal Pakistan e trovato positivo al virus al momento dello sbarco in aeroporto.

Poco fa, infatti, dal Comune hanno reso noto che le persone attualmente positive al Covid-19 sono diventate dieci: due di queste sono ricoverate in ospedale, mentre otto si trovano in isolamento domiciliare.

