Otto, infine, le persone decedute in 24 ore, per un totale di 34.869 che hanno perso la vita "con" il Covid-19.

In un giorno, invece, sono guarite 133 persone, per un totale di 192.241 persone che hanno sconfitto il Coronavirus.

Infatti, se domenica erano state 21 in più rispetto alla precedente rilevazione, oggi ne sono state annoverate ulteriori 67 per un totale di 14.709 individui affetti dal Covid-19.

Anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, cresce il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus in Italia.

