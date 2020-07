La convivenza tra residenti e senzatetto che bivaccano, è sempre più difficile in piazza Santa Maria Goretti, nel centro di Latina.

Nel tardo pomeriggio di oggi si è registrata l'ultima scena di degrado, quando uno straniero ubriaco seduto su una panchina nei pressi del parco giochi, si è denudato davanti ai bambini. Quando è scattato l'allarme, visto l'evidente stato di alterazione psico fisica dell'uomo, è intervenuta un'ambulanza, ma quando lo straniero ha capito che stavano arrivando i carabinieri ha pensato bene di allontanarsi.

La sua "fuga" però non è durata molto: i militari del Nucleo radiomobile lo hanno rintracciato in una stradina poco lontano. È stato nuovamente affidato ai sanitari e la sua posizione è ora al vaglio per le conseguenze penali del caso.