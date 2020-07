Nuovi problemi in zona pub, questa volta non per colpa della movida, ma per responsabilità di un condominio.

Nella mattinata di oggi, infatti, alcuni pezzi di intonaco si sono staccati dall'ultimo piano del palazzo all'angolo tra via Neghelli e via lago Ascianghi cadendo sul marciapiede: dopo la segnalazione del caso, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la facciata del palazzo, ovvero staccare una serie di calcinacci che rischiavano di cadere.

Nel frattempo era intervenuta anche la polizia Locale che ha provveduto a delimitare il tratto di marciapiede soggetto al rischio crollo, intimando al condominio di provvedere con la messa in sicurezza dell'edificio. Ciò ha comportato, in assenza di lavori o dispositivi di sicurezza, la chiusura di tre attività commerciali che si trovano al piano terra di quello stabile, ovvero due pub e una scuola guida.