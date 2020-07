Da questa mattina è in corso a Terracina un'operazione interforze per l'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo delle giostre del luna park che sono installate nell'area del porto, nella zona di Levante. L'operazione è scaturita da un'indagine congiunta di Capitaneria di porto e Commissariato di polizia di Terracina, coordinata dalla procura di Latina, e sarebbe relativa a irregolarità nel possesso di autorizzazioni a stare sul demanio. Sotto sequestro sono finite 20 giostre, riconducibili a sette proprietari. Ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico è presente in forze personale di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Polizia Locale. Perimetrata e inaccessibile tutta l'area di Piazza Stella Polare, finita sotto sequestro. I controlli sono ancora in corso.