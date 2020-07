Nella notte il Consiglio dei ministri ha effettuato nuove nomine per diverse prefetture. Maria Rosa Trio saluta Latina e va a fare il prefetto a Lecce. Al suo posto, a Latina, arriva da Piacenza il dottor Maurizio Falco. "Esprimo a nome della Regione Lazio i migliori auguri di buon lavoro al dottor Maurizio Falco per la nomina a nuovo Prefetto di Latina. Al Prefetto Maria Rosa Trio i ringraziamenti per quanto fatto e le congratulazioni per il nuovo incarico a Lecce". E' quanto scrive in una nota il vice presidente della regione Daniele Leodori