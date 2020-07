Di conseguenza, gli è stata anche contestata la violazione prevista per l'inottemperanza all'alt imposto da funzionari o ufficiale/agenti addetti al servizio di polizia in uniforme.

In particolare, il giovane era a bordo di un ciclomotore privo di targa e con matricola del telaio abrasa e sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita: tra l'altro non avrebbe ottemperato all'ordine dell'alt imposto dai militari, dandosi alla fuga. Quest'ultima, però, si è conclusa poco dopo, quando l'uomo ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro i rovi presenti lungo il canale.

Nella serata di ieri, a Latina, i carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino - insieme ai colleghi dell'ottavo Reggimento Lazio - Sio - Roma - hanno denunciato a piede libero per ricettazione un 20enne del capoluogo.

