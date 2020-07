Un gruppo di giovani rom avrebbe aggredito con calci e pugni e poi rapinato cinque ragazzi di Aprilia appena scesi dal treno alla stazione di Nettuno.

Il fatto è accaduto ieri sera attorno alle 21.45 e ora sull'accaduto stanno indagando i poliziotti del commissariato di Anzio, intervenuti in piazza IX Settembre con gli agenti della Volante.

I giovani, quattro minorenni dai 15 anni in su e uno appena maggiorenne, sono stati avvicinati dagli altri ragazzi - indicati come rom dalle persone aggredite - e hanno ricevuto le percosse per poi vedersi derubati di collanine e portafogli contenenti alcune decine di europrima di assistere alla fuga degli aggressori.

Immediata la chiamata al 112, con i poliziotti che hanno avviato le indagini e disposto l'acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.