Dopo due giorni di ascesa, oggi tornano a calare le persone attualmente positive al nuovo Coronavirus.

In particolare, con i 138 nuovi casi accertati, i contagi totali dall'inizio della pandemia in Italia sono diventati 241.956. Le persone attualmente positive, invece, sono 14.242, ossia 467 in meno rispetto a ieri. Di questi, 940 sono ricoverati con sintomi, 70 sono in terapia intensiva e 13.232 in isolamento domiciliare.

Sul fronte dei decessi, invece, nelle ultime 24 ore sono state contate altre 30 vittime: il bilancio italiano, dunque, sale a 34.899.

Buone notizie, infine, sul fronte delle guarigioni: sono diventate 192.815, ossia 574 in più rispetto a ieri.