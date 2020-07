Un grave incidente si è verificato poco fa in Corso Vittorio Emanuele III, a Sabaudia.

Per cause ancora in corso di accertamento un ciclista è stato investito da una Smart. L'impatto è stato molto violento: l'uomo che procedeva sulla bicicletta è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto i carabinieri della Stazione di Sabaudia stanno effettuando i rilievi e stanno ascoltando alcuni testimoni al fine di ricostruire quanto accaduto nel centro della città pontina.