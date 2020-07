E' stato trovato ormai senza vita su una spiaggia di San Felice Circeo il cucciolo di delfino che era stato avvistato nei giorni scorsi vicino alla riva in località Tumulito a Fondi, dove era stato poi soccorso da alcuni bagnanti che lo avevano portato al largo. Non si esclude che proprio l'interferenza da parte dell'uomo possa avere aggravato le condizioni del mammifero, sul quale comunque verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire la causa del decesso.

Questa mattina il personale della capitaneria di porto, insieme agli altri enti preposti, ha effettuato un sopralluogo. Saranno eseguiti anche i campionamenti necessari per capire se l'animale fosse malato.

Diversi esemplari spiaggiati e poi deceduti, infatti, sono risultati positivi al morbillo. Solamente gli esami di laboratorio potranno però dare delle risposte certe alle varie ipotesi sulle cause della morte del delfino che si è spiaggiato nel tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari "Lisa" e "Miramare".