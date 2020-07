Nel corso del pomeriggio di ieri, a Latina, i poliziotti della Questura pontina hanno arrestato una giovane donna classe 1988, che pur trovandosi ai domiciliari continuava a ricevere i clienti esercitando la prostituzione.

Ristretta in casa con braccialetto elettronico a causa di due distinti provvedimenti emessi dal gip del Tribunale ordinario di Ancona e da quello di Rieti, la donna, contravvenendo alle prescrizioni imposte, aveva pubblicato su alcuni siti di incontri erotici specializzati un annuncio riportante il numero di un cellulare a lei intestato e delle foto in cui appariva nuda o in abbigliamento particolarmente succinto. Il tutto per ricevere i clienti in casa.

"La gravità dei reati, più volte reiterati nel tempo, così come verificato dagli investigatori della Questura - hanno evidenziato dalla polizia -, hanno comportato la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. Ultimate le formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la casa circondariale di Rebibbia - complesso femminile, a disposizione dell'autorità giudiziaria".