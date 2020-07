Per i rilievi e gli accertamenti del caso è intervenuta la polizia locale: stando a una prima ricostruzione, la donna attraversava fuori dalle strisce, ma l'automobilista non si è proprio accorto di lei.

A causa della violenza dell'impatto, la signora è stata soccorsa da un'ambulanza che l'ha trasportata d'urgenza presso il pronto soccorso del vicino ospedale Santa Maria Goretti con una serie di sospette fratture al bacino, in condizioni piuttosto gravi.

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi in via Isonzo, alle porte del centro città, dove una donna di 78 anni circa è stata investita da un'automobile, guidata da un ottantenne, mentre attraversava la strada.

