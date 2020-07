Una donna di Anzio, nelle scorse ore, è stata arrestata dai poliziotti della Squadra Investigativa del commissariato perché trovata in possesso di circa 40 documenti d'identità falsi, di munizionamento da "guerra" (ossia per armi in uso alle forze dell'ordine e di polizia, ndr) e di una modica quantità di sostanza stupefacente.

L'attività investigativa della polizia è stata piuttosto attenta e il blitz è scattato in casa della donna: è qui che è stato trovato tutto il materiale poi sottoposto a sequestro.

Ora, comunque, gli accertamenti proseguiranno e saranno più approfonditi.