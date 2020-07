La donna, come detto, ha rimediato una denuncia.

In particolare, la donna ieri pomeriggio era entrata nell'edificio di culto ed era riuscita a prendere la corona del Rosario dopo aver danneggiato alcune piante dell'Altare. L'oggetto votivo, del valore di circa cinquemila euro, è stato recuperato e restituito al parroco dai carabinieri.

Nella giornata di oggi, a Terracina, i carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di furto aggravato una donna di 49 anni, del posto, ritenuta autrice del furto di un rosario in argento e zirconi esposto sulla statua della Madonna nella Chiesa del Santissimo Salvatore.

