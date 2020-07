Per il secondo giorno consecutivo c'è uno zero sui nuovi casi positivi, accanto a una quota stabile di decessi che non varia da diverse settimane.

Parliamo dell'emergenza Coronavirus nei territori a sud di Roma, in special modo quelli del litorale e dei Castelli Romani: una situazione che va verso il miglioramento, dunque, anche grazie a un vero e proprio boom di guarigioni.

Rispetto all'ultima rilevazione, infatti, sono ben 94 in più le persone guarite, con il dato complessivo di chi ha sconfitto il virus sul territorio di competenza della Asl Roma 6 salito a 929 persone.

Tra l'altro, proprio ieri due dei nuovi positivi di Anzio e Nettuno sono risultati guariti.