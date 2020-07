È un bracciante di origini romene, di età inferiore ai 40 anni e che vive ad Aprilia, più precisamente a Campo di Carne da diversi anni, la vittima del terribile incidente avvenuto in un campo di via Roselli, a Campoverde.

Di lui non si avevano notizie da diverse ore: l'ultimo contatto che aveva avuto con la moglie e con alcuni colleghi e amici risalgono alle due del pomeriggio.

Da quel momento il suo telefono o squillava senza risposta o risultava spento. Verso le 17:30 un suo collega di lavoro, nonché amico, è venuto in via Roselli a cercarlo, visto che non rispondeva al telefono. Aggirandosi nei campi ha notato il trattore ribaltato dentro al fosso e ha chiamato i soccorsi, che purtroppo si sono rivelati inutili. Il cuore dell'uomo aveva cessato di battere.