E' entrato all'interno di una pizzeria e ha provato la rapina. Per farlo, alla presenza dei gestori e dei dipendenti, ha esploso anche un colpo di pistola in aria. Poi, però, è fuggito a mani vuote e ora la polizia lo sta cercando in tutto il quartiere.

E' questo quanto accaduto poco fa ad Anzio Colonia, all'interno di una pizzeria che si trova nel cuore del quartiere litoraneo: il bandito, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe fatto irruzione nel locale e, dopo aver chiesto il denaro, avrebbe esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio.

La rapina, però, non è andata a segno e poco dopo sono arrivate le Volanti della polizia, con gli agenti che si sono messi subito all'inseguimento dell'uomo. Le ricerche sono tuttora in corso, poi si provvederà a ricostruire la dinamica dell'accaduto.