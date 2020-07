Un terreno occupato abusivamente da alcuni cittadini rom in zona Salzare, ad Ardea, è stato posto sotto sequestro dalla polizia locale, unitamente alla roulotte utilizzata dagli stessi occupanti. Una vicenda che si è conclusa con la denuncia della famiglia rom arrivata sul litorale per creare il nuovo insediamento a bordo di due camper. L'intervento è stato messo a punto ieri dal personale guidato dal comandante Sergio Ierace insieme ai carabinieri della locale Tenenza: i rom sono stati immediatamente allontanati dall'area comunale, dove erano già state posizionate le roulotte.

Tra l'altro, gli agenti hanno acquisito anche i documenti che attesterebbero la vendita del bene alla famiglia rom da parte di un cittadino italiano, sul cui conto sono in corso ulteriori accertamenti.

Proprio per questo, la polizia locale di Ardea non esclude che la documentazione sia stata precostituita dai rom per tentare di giustificare la loro presenza nell'area. Le indagini, chiaramente, sono ancora in corso.